Bahia tenta reverter vantagem do Vitória na final do Campeonato Baiano

SALVADOR - Sem as caxirolas, proibidas após o incidente no dia 28 de abril em que a torcida do Bahia atirou várias peças no gramado em protesto pela derrota para o Vitória, o clássico Ba-Vi começa a decidir neste domingo o Campeonato Baiano, às 16 horas, na Fonte Nova.

Para tentar reverter a vantagem do Vitória, que joga por dois resultados iguais por ter feito a melhor campanha, Joel Santana escalou Zé Roberto no ataque. "Temos de ganhar uma e empatar a outra. Ou ganhar as duas. Nós precisamos tentar tirar essa vantagem", diz Joel.

Com problemas na defesa, Caio Junior ensaiou jogadas de bola parada no último treino do Vitória. Dinei e Nicácio disputam vaga no ataque.