Bahia terá 5 desfalques contra o Flamengo O Bahia enfrenta o Flamengo numa situação difícil na tabela de classificação, precisando vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Pior é que a equipe terá cinco desfalques: os zagueiros Acioly e Valdomiro, o lateral esquerdo Lino, o meia Luiz Alberto e a atacante Nonato. O volante Otacílio, outro titular ainda ficará de fora do time, pois não cumpriu os três jogos de suspensão que levou num julgamento do STDF. Para compensar as perdas, o técnico Evaristo de Macedo terá as voltas do goleiro Émerson e o meia Preto. O meia atacante Possato vai poder finalmente fazer sua estréia na equipe. Na defesa, o veterano Marcelo Souza, que havia perdido a posição de titular, compõe a zaga com Luiz Fernando. Neto continua como volante e a estréia de Possato suprirá a ausência de Luiz Alberto. Para o lugar do artilheiro Nonato, entra Jean Carlo.