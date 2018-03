Bahia terá Didi em Belo Horizonte O veterano Evaristo de Macedo terá que usar toda a sua experiência de técnico para tentar obter um bom resultado para o Bahia na difícil partida contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro neste domingo. É uma partida de extremos, o Bahia ainda não venceu fora de casa e o Cruzeiro ainda não perdeu no Mineirão. A estréia do atacante Didi será a grande atração do time que não poderá contar ainda com o meia Luís Alberto e o lateral Guto, contundidos. Além disso o meia-atacante Marcelo Nicásio, convocado para a Seleção do Pan-Americano também desfalcará o Bahia que tem 24 pontos e está na 19ª posição.