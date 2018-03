Bahia terá estréias contra Atlético O Bahia vai ter as estréias do zagueiro Selmo Lima e do atacante Ney Fabiano na partida desta quarta-feira, em Teresina, às 19h15, contra o Atlético-MG. A partida acontece no estádio Albertão, em Teresina. O time, que começou a competição sendo goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, precisa vencer nesta quarta para continuar com chances de classificação. O goleiro Emerson teve sua escalação confirmada. O técnico Bobô confirmou a permanência dos volantes Ramalho e Pingo na equipe.