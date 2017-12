Bahia terá time completo em Fortaleza O Bahia enfrenta o Fortaleza neste sábado, no estádio Castelão, na capital cearense. O time baiano está em segundo lugar no quadrangular final da Série B do Brasileiro, com 4 pontos, apenas 1 atrás do líder Avaí. A boa notícia é que o técnico Vadão poderá contar com todos os jogadores considerados titulares. Assim, mesmo jogando fora de casa, o Bahia acredita que pode surpreender o Fortaleza e assumir a liderança do quadrangular final.