Bahia traz reforços e sonha alto Depois de uma péssima participação no Campeonato Baiano, no qual a equipe não conseguiu se classificar para a fase final, o Bahia trocou de treinador (Candinho deixou a equipe para o retorno do técnico Bobô) e contratou cinco reforços para o Campeonato Brasileiro, entre eles o veterano atacante Paulo Sérgio, ex-Corinthians e tetracampeão do mundo em 1994. Paulo Sérgio estava esquecido em uma equipe dos Emirados Árabes e agora se diz disposto a recuperar seu prestígio no Brasil ajudando o Bahia a realizar uma boa campanha no Brasileirão. Também foram contratados o volante Otacílio, o lateral-esquerdo Lino e o lateral-direito Guto, que fez um bom Campeonato Carioca pela equipe do América. O destaque desse "pacote", no entanto, é o meia-atacante Adriano, ex-São Paulo, que se disse entusiasmado em jogar o Campeonato Brasileiro pelo Bahia. "Sempre fiquei impressionado com a presença dos torcedores no estádio da Fonte Nova, quando enfrentava a equipe do Bahia", disse ao desembarcar em Salvador. A direção do clube não revelou quanto gastou para reforçar o time, mas não quer que o Bahia repita a campanha sofrida do Brasileiro passado, quando penou para se manter na primeira divisão, só evitando o rebaixamento na última rodada quando venceu a Portuguesa de Desportos em São Paulo. O mando de campo do Bahia é o tradicional estádio da Fonte Nova, com capacidade para 70 mil torcedores. Time-base: Émerson, Guto, Marcelo Souza, Valdomiro e Lino; Otacílio, Jair, Preto e Adriano; Paulo Sérgio e Nonato.