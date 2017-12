Bahia vai treinar em campo menor O Bahia começou os preparativos para a partida contra o Avaí, que acontece no sábado, com uma aula de hidroginástica nesta terça-feira, para relaxamento dos jogadores. O técnico Vadão decidiu realizar os treinos no campo do Fazendão, centro de treinamento do clube, a partir desta quarta, ao invés de fazê-lo no estádio da Fonte Nova, como vinha sendo feito até agora. A idéia de Vadão é adaptar seus jogadores ao tamanho do estádio da Ressacada, local do jogo com o Avaí, sábado, em Florianópolis, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. A única mudança certa no time do Bahia será a entrada de Alysson na zaga, no lugar de Reginaldo, que foi expulso.