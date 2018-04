Bahia vence ABC e assume liderança da Série C

O Bahia assumiu a liderança da fase final do Campeonato Brasileiro ao vencer o ABC, por 3 a 0, nesta quinta-feira à noite, no lotado Estádio da Fonte Nova, em Salvador. Com 23 pontos, o tricolor baiano está bem perto de garantir o acesso para a Série B, em 2008. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Agora só faltam duas rodadas para o término da competição. A derrota deixou o ABC com os mesmos 20 pontos, em terceiro lugar. Os gols da vitória baiana foram marcados por Elias, um em cada tempo, e depois Ávine. Ainda pela 12.ª rodada, o Bragantino lutou muito em casa e venceu o Crac, por 1 a 0, com um gol de cabeça do zagueiro Vanderlei, aos 45 minutos do segundo tempo. Com 23 pontos, o Bragantino é vice-líder, porque perde do Bahia no saldo de gols: 10 a 7. O time goiano continua com 18 pontos, em quinto lugar. Quem quase perdeu a sua vaga no G4 foi o Vila Nova ao perder o clássico goiano para o Atlético-GO, por 3 a 2, de virada. O Vila tem 19 pontos, em quarto lugar, e saiu na frente com Wando, no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final, com gols de Guerra, Lindomar e do goleiro Márcio, de falta. No final, Guerra, contra, diminuiu para o Vila. A vitória manteve os atleticanos em sexto lugar, mas agora com 18 pontos, porque eles perdem para o Crac no número de vitórias: 6 a 5. Em Campinas Grande, no Estádio Amigão, aconteceu um fato inusitado. Ladrões levaram quase toda a fiação do sistema de iluminação e a partida entre Nacional e Barras não foi realizada. O trio de arbitragem ainda aguardou por cerca de uma hora, mas viu que não tinha jeito mesmo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode remarcar este jogo para esta sexta-feira, às 15 horas (16 horas em Brasília).