Bahia vence Corinthians de virada O Corinthians tinha tudo para garantir uma vitória tranqüila contra Bahia, que vinha credenciado com uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. Mas se acomodou no segundo tempo e perdeu de virada para o time comandado por Edinho Nazareth por 2 a 1 em pleno Pacaembu. O resultado não foi suficiente para tirar o time baiano da zona de rebaixamento, mas com a derrota o Corinthians praticamente deu adeus à vaga na Copa Sul-Americana em 2004. Fortes emoções foram raras em toda a partida. O primeiro tempo valeu pela jogada do gol corintiano. O lateral Rogério cobrou falta para o atacante Wilson, que completou de cabeça e abrir o placar aos 22 minutos. Fora isso, a jogada de maior perigo também foi corintiana com Jamelli chutando forte pela direita, para boa defesa do goleiro Emerson. Jogando no Pacaembu com vantagem no placar contra um dos piores times do Brasileiro, o time de Juninho tinha tudo para sair de campo com um bom resultado. Mas o segundo tempo do Corinthians foi catastrófico. O time, apático, se deixou envolver pelo adversário e pagou caro. Logo no primeiro minuto, Elias chutou pela esquerda por fora das redes de Doni, assustando o torcedor corintiano. O sufoco só pioraria. No minuto seguinte o ex-corintiano Didi recebeu a bola na entrada da pequena área. O jogador bateu cruzado com precisão, sem defesa para Doni e empatou a partida. Ao invés de tentar reagir, o Corinthians ficou ainda mais apático. E o Bahia por pouco não virou o placar com Danilo, aos 20 minutos, e Didi, aos 28 de cabeça. Mas a sorte alvinegra não duraria para sempre. Moreno derrubou Paulinho na grande área. O pênalti foi cobrado por Preto, definindo o placar. Na próxima rodada, o Corinthians pega o Paraná, sábado, e o Bahia o Criciúma em Santa Catarina.