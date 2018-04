Bahia vence e empata em pontos com Bragantino na Série C

O Bahia reencontrou o caminho das vitórias e assumiu provisoriamente a liderança do octogonal final da Série C do Campeonato Brasileiro. Após dois empates seguidos, o time venceu o Nacional-PB por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, pela oitava rodada. Com o resultado, os baianos chegaram aos 15 pontos, ao lado do Bragantino, mas perdem no saldo de gols (6 a 5). A equipe paraibana segue em último, com apenas dois. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Vila Nova-GO chegou a sua terceira vitória seguida, ao vencer o Crac-GO por 3 a 1, em Goiânia. Com a vitória, o time da casa voltou à zona de acesso, ocupando a quarta colocação, com 13 pontos. Já a equipe visitante perdeu sua posição no G-4 e, agora, está no quinto lugar, com 12 pontos. Quem também se deu bem nesta noite foi o ABC-RN, que derrotou o Barras-PI, por 3 a 1, em Natal, e pulou para o terceiro lugar, com 14 pontos. O time do Piauí, assim como Nacional-PB, tem remotas chances de acesso, já que está em penúltimo, com apenas quatro pontos. A rodada será completada nesta quinta-feira, com a partida entre Atlético-GO e Bragantino, às 20h30, em Goiânia.