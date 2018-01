Bahia vence e respira na Série B Com o apoio da torcida, o Bahia venceu o Santo André por 3 a 0, neste sábado à tarde, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e deu um passo importante para escapar do rebaixamento para a Série C, em 2006. Mesmo com esta vitória, os baianos ainda dependem de um empate com o Paulista, em Jundiaí (SP), na última rodada para evitar a queda. Este será o "jogo do desespero" porque o campeão da Copa do Brasil, com 25 pontos, também precisa vencer para não cair. A vitória, porém, foi importante porque tirou o Bahia da zona de rebaixamento, ao chegar a 25 pontos. O Santo André, com 34 pontos, em terceiro lugar, deixou de sonhar com a liderança, agora garantida pelo Santa Cruz, com 38 pontos. Na última rodada, no ABC, o Santo André fará o confronto direto com o líder. O jogo - Os três gols foram marcados no segundo tempo por Marcelinho, aos 3, Dill, aos 16, e Uéslei, aos 42 minutos. "Estava sentindo que era meu dia, por isso estava nervoso no banco", confessou Marcelinho que no intervalo entrou na vaga de Elias, machucado. Aos três minutos, Uéslei cobrou escanteio com efeito e o novato, de 21 anos, subiu alto para desviar de cabeça: 1 a 0. Aos 16 minutos, Uéslei cobrou falta na direita, o goleiro Júlio César se atrapalhou e a bola sobrou para o chute de primeira de Dill. Um chute difícil, mas que desta vez entrou: 2 a 0. No final do jogo, Uéslei desencantou, ganhando em velocidade da defesa e batendo cruzado: 3 a 0. Há dois meses e meio ele não marcava um gol e dedicou este feito ao pai Altamiro, que se recupera de um acidente vascular cerebral (derrame). "Não desencantei, eu marquei o gol", disse o herói. O técnico Procópio Cardoso que passou o tempo todo muito tenso na frente do banco, desabafou nos vestiários: "Nosso time lutou até o final e mereceu vencer". Mas ele sabe que superou apenas a batalha, não a guerra marcada para dia 10, no interior paulista. Evitar cair para a Série C será a missão do tradicional Bahia, que em 1988 foi campeão brasileiro.