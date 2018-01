Bahia vence Fortaleza e vai à final O Bahia classificou-se para a final do Campeonato do Nordeste ao bater o Fortaleza, hoje à tarde, no Estádio da Fonte Nova por 2 a 1, num jogo empolgante. O time baiano, em excelente fase, completou sua 11a vitória consecutiva e vai decidir o torneio num jogo único contra o Sport, provavelmente no próximo sábado na Fonte Nova. Foram 15 minutos iniciais de domínio e pressão do Bahia que, no entanto, não conseguiu marcar o primeiro gol. Assustados, os jogadores do Fortaleza foram se tranqüilizando e equilibraram o jogo. Aos 35 minutos a equipe cearense teve a melhor chance da partida até então. O goleiro Émerson não conseguiu defender uma cobrança de falta, a bola sobrou na pequena área para Júnior Amorim, que chutou fraco permitindo ao goleiro do Bahia ainda espalmar para escanteio. No segundo tempo, contando com a ajuda da torcida, o time baiano voltou a pressionar muito e conseguiu fazer 2 a 0 antes dos 30 minutos. Os gols tiveram a participação decisiva do volante Preto. Foi ele que cobrou uma falta do lado direito por cobertura, aos 22 minutos e Washington escorou de cabeça para as redes. O segundo aos 28, Preto cobrou nova falta do lado esquerdo, desta vez rasteiro, a bola sobrou para Capixaba na pequena área tocar de ponta de pé, fazendo 2 a 0. O Fortaleza diminuiu aos 42 através de um pênalti convertido por Júnior Amorim, mas não conseguiu o empate que levaria a decisão para a disputa de pênaltis. O juiz da partida foi Márcio Rezende (Fifa). A renda foi de R$ 336.955,00 com 42.437 pagantes.