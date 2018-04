Bahia vence na Fonte Nova e sai na frente do Vitória na final do Estadual

No esperado reencontro entre os dois principais rivais do estado, o Bahia levou a melhor sobre o Vitória e saiu na frente na decisão do Campeonato Baiano. Neste domingo, o time tricolor recebeu o adversário na Arena Fonte Nova e venceu por 2 a 1, na primeira partida da final.

+ Rios marca aos 48 e Vasco bate o Botafogo na primeira partida da final do Carioca

+ Atlético-MG atropela com 3 gols no 1º tempo, bate Cruzeiro e vê título mais perto

+ Grêmio goleia Brasil de Pelotas por 4 a 0 e fica com duas mãos na taça do Gaúcho

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o resultado, o Bahia depende de apenas um empate na partida de volta, domingo que vem, no Barradão, para levantar o troféu pela 47.ª vez e quebrar a sequência triunfante do Vitória, que ficou com o título nas últimas duas edições do Estadual.

A expectativa para o clássico deste domingo cresceu graças à imensa confusão do duelo da primeira fase, no Barradão, quando jogadores de ambas as equipes trocaram agressões e o Vitória forçou expulsões para que o duelo fosse encerrado antecipadamente. Na ocasião, até boletins de ocorrência foram registrados de ambos os lados.

Mais uma vez, a rivalidade ficou clara na partida deste domingo, mas nada que se assemelhasse àquele duelo. Com a bola em jogo, quem começou melhor foi o Bahia, que abriu o placar aos 24 minutos, quando Vinicius deu ótimo passe para Edigar Junio marcar.

No segundo tempo, Vinicius invadiu a área e foi calçado por Fernando Miguel: pênalti. O mesmo meia foi para a cobrança e ampliou. Desta vez, porém, sem provocações, o que evitou qualquer exaltação nos ânimos do adversário.

Precisando de pelo menos um gol para diminuir o prejuízo, o Vitória foi para cima e diminuiu apenas cinco minutos mais tarde. Neilton e Juninho fizeram linda tabela, e o atacante tocou para Luan, que finalizou no ângulo e marcou belo gol, selando o placar.

PARANAENSE

Em Curitiba, o Coritiba saiu em vantagem na decisão do Campeonato Paranaense. Na primeira partida diante do Atlético-PR, o time alviverde aproveitou o apoio da torcida no Couto Pereira e ficou mais perto do título ao vencer por 1 a 0, neste domingo, acabando com a invencibilidade do rival na competição.

O gol do triunfo do Coritiba foi marcado ainda no primeiro tempo. O meia Julio Rusch cobrou falta pela direita e acertou o canto esquerdo do goleiro Caio, aos 28 minutos. Com o resultado, o time pode empatar no domingo que vem, na Arena da Baixada, que sairá campeão. Ao Atlético-PR, resta vencer por dois gols de diferença, ou por um e levar a decisão para os pênaltis.

PERNAMBUCANO

Na final do Campeonato Pernambucano, Central e Náutico largaram em igualdade neste domingo, em Caruaru. Em confronto de poucas emoções, as equipes não saíram do 0 a 0 e deixaram a definição do campeão para domingo que vem, quando voltarão a duelar na Arena Pernambuco.

OUTROS ESTADUAIS

Na decisão do Campeonato Goiano, Aparecidense e Goiás também ficaram no 0 a 0, sob muita chuva em Aparecida de Goiânia, e voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Serra Dourada. Já no Paraense, o Remo venceu o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, e ficou mais próximo do título, que vai ser definido também no domingo que vem, no mesmo estádio.