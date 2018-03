Bahia vence o União Barbarense: 1 a 0 O Bahia conseguiu superar mais um obstáculo na luta para voltar à divisão principal do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, venceu o União Barbarense por 1 a 0, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA), e com três jogos disputados já soma sete pontos, ficando entre os líderes da Série B neste início. Quem surpreendeu na partida foi o time paulista, que mesmo mostrando uma força defensiva surpreendente não conseguiu segurar o Bahia e ficou frustrado porque pretendia conquistar pelo menos um ponto. "Um empate seria um bom resultado", disse o técnico Samarone antes mesmo do início do jogo. Com a derrota, o União Barbarense soma três pontos. E o time paulista logo mostrou sua estratégia, de jogar prezando a defesa e saindo esporadicamente nos contra-ataques. Em um deles, aos 34 minutos, Rogério Gaúcho foi derrubado pelo goleiro Márcio, do Bahia, e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o goleiro se redimiu e pegou a cobrança do atacante. O empate e a falta de criatividade do time da casa irritaram a torcida, que protestou. O segundo tempo começou mais agitado, com os times arriscando mais. O Bahia, jogando em casa, partiu para tentar uma pressão, que deu resultado aos 35 minutos. Ernane invadiu a área pela direita e sofreu pênalti, que Dill bateu e, enfim abriu o placar. Mesmo com três atacante em campo, o União não teve força para reação. "Não fomos brilhantes, mas o que conta é a vitória", definiu o técnico Zetti. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.