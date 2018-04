Bahia vence para 37 mil pessoas O Bahia-BA venceu o Santa Cruz-PE, por 3 a 2, na tarde deste sábado, na Fonte Nova, em Salvador. A partida contou novamente com grande presença de público: 37.680 pessoas pagaram para assistir o clássico nordestino. Com a vitória, o Bahia empatou com o Náutico-PE na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 36 pontos. No entanto, nos critérios de desempate, o time de Recife leva vantagem e lidera a competição. Já o Santa Cruz, com a derrota, ficou em nono lugar com 25 pontos. A partida começou movimentada. Logo aos quatro minutos, o atacante Selmir abriu o placar para os baianos. Ele aproveitou rebote da trave e completou. Aos nove, o atacante Guim empatou para o Santa, completando um cruzamento da direita. Aos 10 minutos, Neto Potiguar aumentou para o Bahia, tocando na saída do goleiro. No final do primeiro tempo, o Santa Cruz empatou. O meia Gilmar chutou de longe, a bola desviou na defesa e entrou, enganando o goleiro Márcio. O gol da vitória baiana aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo, através do meia Robert, de cabeça. No Estádio do Café, em Londrina, parecia que Londrina e CRB ficariam no empate sem gols. Mas já nos acréscimos, o time da casa marcou o único gol com o lateral-esquerdo Jéferson. Apesar da vitória, o Londrina continua na lanterna da Série B com 13 pontos, enquanto o CRB ficou na 16a colocação com 21 pontos. Outros dois jogos à tarde reuniram clubes paulistas, com dois empates: Ituano 1 X 1 Marília e Mogi Mirim 1 X 1 Portuguesa.