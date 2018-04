Bahia vence Paulista e assume 1º lugar Sem muito esforço o Bahia bateu o Paulista, por 2 a 0, chegando mais uma vez à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com 43 pontos, nesta sexta-feira à noite, no Estádio da Fonte Nova, numa partida assistida por mais de 30 mil torcedores. O Paulista vai precisar jogar tudo na última rodada para se garantir na segunda fase do torneio. A determinação de vencer a primeira partida fora de casa para se manter entre os oito primeiros fez o Paulista atacar sem muitas preocupações defensivas, deixando os dois armadores do Bahia, Robert e Rodriguinho, sem marcação. O resultado é que o Bahia dominou o jogo até os 25 minutos, chegando a 2 a 0 sem dificuldades. Neto Potiguar abriu o placar e aos 4 e Selmir ampliou aos 16. A dupla entrava tabelando na zaga do Paulista e o Bahia só não ampliou porque a última bola chegava sempre em Selmir, que desperdiçava. Aos 30 minutos, o volante Henrique foi expulso, ao agredir um adversário com uma cotovelada e, com vantagem numérica o Paulista melhorou passando a pressionar o Bahia. Davi e Márcio Mossoró estiveram a pique de marcar a equipe paulista, mas o goleiro Márcio, em noite inspirada, evitou a queda de sua meta no primeiro tempo. Márcio manteve o bom desempenho no segundo tempo. Logo a 2 minutos defendeu uma cobrança de falta perigosa de Davi e aos 7 evitou novamente o gol num chute forte da meia lua de Márcio Mossoró. O técnico Vadão percebeu que o meio-de-campo do Bahia estava perdendo a parada e colocou o meia Luiz Alberto no lugar de Selmir, melhorando para o time baiano, que passou a encaixar contra-ataques. A expulsão de Danilo aos 28 minutos retirou a vantagem do Paulista, mas a coisa poderia ser pior, pois no minuto seguinte o juiz marcou pênalti em Neto Potiguar numa disputa com Flávio Melo. Robert cobrou com displicência e Rafael defendeu. A torcida se divertiu com os jogadores do Bahia "pendurados" tentando tomar o terceiro cartão amarelo para entrar na segunda fase "zerados". Todos conseguiram e vão descansar na última rodada da primeira fase.