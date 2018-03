Bahia vence Vasco e se classifica O Bahia conseguiu a classificação à segunda fase da Copa dos Campeões, ao vencer o Vasco, por 1 a 0, hoje, em Teresina. Apesar do mal desempenho, a equipe baiana soube aproveitar os erros defensivos da equipe carioca para eliminá-la da competição e garantir sua vaga. O forte calor em Teresina prejudicou as duas equipes que cometeram vários erros de passe e marcação, durante o primeiro tempo. Nas poucas oportunidades de gol criadas, tanto Vasco quanto Bahia abusaram do direito de errar nas finalizações. Enquanto o Vasco procurou explorar as jogadas pelas laterais do campo, principalmente pela direita, com Wellington e Léo Guerra, o Bahia insistiu atacar o adversário pelo meio-de-campo. Os baianos, por duas vezes, em erros da defesa carioca, desperdiçaram a chance de inaugurar o marcador. A atuação das equipes no segundo tempo não melhorou. Os erros de ataque e defesa continuaram a ser cometidos. Ambos treinadores tentaram melhorar os times fazendo várias modificações. No Bahia saiu o meia Gil Baiano e o atacante Róbson para a entrada de Janilson e Nei Fabiano. E, no Vasco, o técnico Evaristo de Macedo substituiu a dupla de atacantes, Souza e Léo Guerra, por Washington e Luciano Viana, respectivamente. O Bahia soube aproveitar melhor as mudanças e, aos 33 minutos, marcou o gol da vitória. Pela direita, Nei Fabiano cruzou para o atacante Nonato que, de cabeça e livre de marcação, fez o gol. Em seguida, aos 42 minutos, o meia vascaíno Léo Lima foi expulso por causa de uma jogada violenta sobre o volante Pingo. Com um jogador a menos em campo, a equipe carioca não conseguiu esboçar uma reação.