Bahia vira sobre Paraná e voltar a sonhar com acesso

O Bahia conquistou uma vitória importante, nesta terça-feira, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com dois gols de cabeça do atacante Jael, o time baiano venceu o Paraná por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Durival de Britto, em Curitiba.

Com este resultado, o Bahia, que chegou aos 27 pontos, se afasta ainda mais da zona de rebaixamento e começa a sonhar com o acesso. Já o time da casa continua com 24 pontos, ainda ameaçado pelo descenso. Na rodada anterior, o clube tricolor paranaense já tinha perdido para o Fortaleza.

O Paraná começou o jogo sonolento, mas acordou logo que abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. O atacante Rafinha aproveitou cruzamento rasteiro de Marcelo Toscano e desviou para as redes. Após o gol, os mandantes dominaram o jogo e perderam, pelo menos, cinco chances claras: duas com Rafinha e três com Adriano.

Os gols desperdiçados fizeram falta na segunda etapa. Em um lance isolado, o atacante Jael empatou de cabeça, depois de cobrança de falta de Élton, aos 19 minutos. No final, aos 42, o mesmo Jael voltou a completar de cabeça após cruzamento de Rubens Cardoso.

No próximo sábado, às 16h10, o Paraná volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Bahia joga contra o São Caetano, no mesmo dia e horário, em Salvador.

PARANÁ 1 X 2 BAHIA

Paraná - Ney; Gabriel, Dedimar e Élton; Marcelo Toscano, Adoniran, João Paulo (Kléber), Davi (Wando) e Márcio Goiano; Rafinha e Adriano (Alex Afonso). Técnico: Sérgio Soares

Bahia - Fernando; Bebeto (Hernani), Nen, Vinícius e Rubens Cardoso; Elton, Marcone, Paulo Isidoro e Juninho; Jael e Nadson (Alex Terra). Técnico: Sérgio Guedes

Gols - Rafinha, aos 25 minutos do primeiro tempo; Jael, aos 19 e aos 42 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos - Rafinha e Adoniran (Paraná); Juninho e Paulo Isidoro (Bahia)

Árbitro - Cláudio Mercante (PE)

Renda - R$ 42.635,00

Público - 2.946 pagantes (3.219 no total)

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)