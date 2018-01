Bahia: vitória para espantar a crise Somente uma vitória contra o Juventude, nesta quarta-feira no Estádio da Fonte Nova, espantará o inicio de crise do Bahia que perdeu duas partidas seguidas no campeonato Brasileiro, decepcionando os torcedores. O meia Adriano retorna à equipe depois de ter sido poupado da partida anterior para melhorar a condição física. O goleiro Émerson, expulso contra o Internacional, será substituído por Márcio. A dúvida do técnico Bobô é no ataque pois o titular Nonato seria julgado na noite desta terça-feira na Comissão Disciplinar da CBF e pode ser suspenso de dois a cinco jogos. Se isso ocorrer, Cláudio entra na vaga, compondo o ataque com Paulo Sérgio.