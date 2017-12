Bahia volta a usar o esquema 4-4-2 O Bahia voltará a utilizar seu esquema tático tradicional, o 4-4-2, na partida diante do Avaí, sábado, na Fonte Nova. Na abertura do quadrangular final da Série B do Brasileiro, contra o Brasiliense, o técnico Vadão tirou o atacante Neto Potiguar para colocar o volante Ari, armando o time no 4-5-1. A mudança não deu muito certo e o Bahia acabou perdendo para o Brasiliense no sábado. Agora, como precisa ganhar, Vadão decidiu escalar Neto Potiguar para fazer dupla de ataque com Selmir. Contudo, como atuou bem na partida passada, Ari deve ficar na equipe, na vaga do meia Rodriguinho, que está suspenso.