Bahia x Vasco: só vitória interessa Bahia e Vasco fazem um jogo interessante neste domingo, no Estádio Albertão, em Teresina, pelo Grupo D. Com chances de classificação, ambas necessitam da vitória para não depender de Palmeiras x Atlético-MG. Com 3 pontos, na segunda colocação, os baianos chegam às quartas-de-final com um empate, desde que os mineiros não vençam. O técnico vascaíno Evaristo de Macedo deve realizar uma modificação no time, escalando o atacante Léo Guerra no lugar de Washington. O jogador entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, empate por 1 a 1, e melhorou o rendimento da equipe. Léo Guerra procurou esconder o otimismo para entrar no time e foi político em seu discurso. "Quero ajudar meus companheiros sempre que tiver uma chance. Estou tentando aproveitar as chances que o treinador me dá, mas ele é quem decide", disse o jogador. A principal dúvida de Macedo é o goleiro Hélton, que se recupera de uma contusão na panturrilha direita. O jogador vai realizar um teste para saber se tem condições de atuar e, caso seja reprovado, Fábio será seu substituto. Apesar de conhecer o elenco do Bahia, já que treinava o clube antes de ir para o Vasco, Evaristo pediu aos atletas para manterem a concentração no confronto e não se importar com a obrigação de conquistar a vitória. De acordo com o treinador, os vascaínos precisam atuar da mesma maneira como vêm jogando na competição. No Bahia, o técnico Bobô terá o retorno do atacante Róbson, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG. Na defesa, Acioli substitui Marcelo Souza, expulso contra os mineiros. Os meias defensivos Bebeto Campos e Ramalho, que deixaram a última partida se queixando de contusões estão confirmados para o jogo.