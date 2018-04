Bahrein avança e encara Nova Zelândia por vaga na Copa O Bahrein empatou com a Arábia Saudita com um gol no último minuto nesta quarta-feira, por 2 a 2, em Riad, na Arábia Saudita, avançou da repescagem asiática e enfrenta agora a Nova Zelândia, vencedora das Eliminatórias da Oceania, por uma vaga na Copa do Mundo.