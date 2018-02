Bahrein conquista vaga para repescagem A seleção do Bahrein empatou sem gols com o Uzbequistão, nesta quarta-feira, em casa, e conseguiu a vaga das Eliminatórias Asiáticas para a repescagem da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, que acontecerá em novembro. No primeiro jogo, no Uzbequistão, houve um empate em 1 a 1. O adversário do Bahrein será definido na noite desta quarta-feira com a realização da última rodada das Eliminatórias da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe). Trinidad & Tobago, com 10 pontos, precisa vencer o México, em casa, para se classificar. A Guatemala, com 8 pontos, tem que derrotar a Costa Rica, em casa, e torcer para um tropeço de Trinidad.