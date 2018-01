Baiano assina contrato com Palmeiras O Palmeiras definiu nesta terça-feira a contratação de mais um reforço. É o lateral-direito Baiano, que assinou contrato e volta ao Palestra Itália depois de passar 6 meses no Boca Juniors, da Argentina. Aos 27 anos, Baiano acertou sua rescisão de contrato com o Boca Juniors e nesta terça-feira, após realizar os exames médicos, assinou com o Palmeiras até o final de 2006. Sua apresentação oficial será na quarta.