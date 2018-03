Baiano é a novidade do Boca Juniors O lateral-direito Baiano é a novidade do Boca Juniors para a partida desta quarta-feira contra o Deportivo Cuenca, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. Baiano se recuperou de uma lesão muscular. O Boca já está classificado e o técnico Jorge ?Chino? Benitez vai colocar um time misto para evitar um desgaste físico excessivo dos titulares. Benitez quer a vitória para ficar bem situado entre os primeiros colocados dos outros grupo. O Boca era o quarto líder, sem considerar os resultados dos jogos de ontem. Estava atrás de River Plate, com 15 pontos, Tigres e Cerro Porteño, com 11. No outro jogo do Grupo 8, Pachuca e Sporting Cristal disputam a vaga de segundo colocado. Ambos têm sete pontos e saldo de gols igual (menos 3 gols). O jogo será no México.