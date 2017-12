Baiano e Palmeiras: acordo está próximo O lateral Baiano está bem perto de renovar com o Palmeiras. "As negociações avançaram muito nos últimos dias. Eu diria que o Baiano tem 80% de chances de continuar no Palmeiras. Faltam apenas pequenos detalhes", assegurou o empresário do jogador, Roberto Tadeu Presto. Nesta terça-feira, haverá uma reunião entre a diretoria do Palmeiras e o representante do jogador para concluir as negociações. Os maiores entraves, que eram o aumento salarial e o tempo de contrato, já foram praticamente resolvidos. Presto não quis revelar detalhes do acordo salarial, mas confirmou que será um contrato de um ano de duração. O antigo contrato terminou neste domingo. O jogador está descansando em Santos, aproveitando as férias, e foi orientado pelos seus empresários a não dar entrevistas até o acerto final. "É para evitar desencontros nas declarações. Não quero perder o tanto que já avançamos", disse Presto, que apenas garantiu que o jogador está muito feliz: "Está acontecendo o que Baiano mais desejava: ficar mais uma temporada no Palmeiras." A precaução se justifica. As negociações foram interrompidas duas vezes pelo Palmeiras. O diretor de Futebol Mario Giannini chegou a declarar que "o clube não vai ficar refém de empresário", referindo-se às exigências do representante de Baiano, encerrando temporariamente as negociações.