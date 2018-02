Baiano ganha nova chance no Palmeiras Ciente de que Paulo Baier, do Goiás, já estaria com tudo acertado com o Palmeiras para o ano que vem, o lateral-direito Baiano prometeu ao técnico Leão que vai se esforçar ao máximo no jogo deste sábado contra o Fortaleza, no Ceará. É a terceira vez que Leão aposta em Baiano. Nas duas anteriores, o treinador, irritado, o sacou da equipe e o deixou fora até do banco de reservas. ?Tive uma conversa com o Baiano. O atleta está ciente do que precisa e do que necessitamos. Queremos que volte a mostrar toda aquela raça e inteligência que caracterizou sua passagem pelo próprio Palmeiras e também por outras equipes?, disse Leão. Para evitar o vexame passado por Warley na semana passada, que deu entrevistas como se tivesse sido confirmado no time titular que enfrentaria o Corinthians ? e tomou bronca de Leão por isso ?, Baiano evitou contato com os jornalistas após o treino desta quinta-feira. Driblou a imprensa e deixou o treinador falar por ele. ?O que eu espero do Baiano é uma consciência tática maior. Os laterais brasileiros, em geral, não têm boa disciplina tática. Ele tem de aprender a ser menos afoito e não correr numa estrada de mão única. Tem de saber atacar e defender?, explicou Leão. Além de Baiano, o zagueiro Gláuber volta ao time no lugar de Daniel, suspenso. Marcinho retorna no lugar de Cláudio. E Corrêa, com a entrada de Baiano, volta a ser volante. Roger vai para o banco de reservas.