Baiano marca e Celta avança na Espanha O atacante Fernando Baiano (ex-Corinthians) marcou o gol da vitória do Celta sobre o Baza (2ª Divisão) por 1 a 0, nesta quarta-feira, que classificou o time de Vigo para as oitavas-de-final da Copa do Rei da Espanha - fase em que os grandes clubes do país (Real Madrid e Barcelona) entrarão na competição. Os outros resultados da quarta fase do torneio foram: Lleida (2ª Divisão) 2 x 4 Getafe, L´Hospitalet (3ª Divisão) 1 x 3 Athletic Bilbao, Burgos (2ª Divisão) 0 x 2 Cadiz e Zamora (3ª Divisão) 1 (4) x (3) 1 Eibar (2ª Divisão). No próximo dia 30, dois jogos completarão a fase: Alcoyano (3ª Divisão) x Atlético de Madrid e Xerez (2ª Divisão) x Zaragoza.