Baiano marca na vitória do Boca Juniors Com dois gols de Palermo e outro do lateral brasileiro Baiano, o Boca Juniors venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio La Bombonera, em jogo válido pelo Grupo 8, da Copa Libertadores da América. Com o resultado, a equipe argentina que havia estreado com um empate sem gols diante do Deportivo Cuenca, soma quatro pontos e passa a liderar a chave.