Baiano perto de acordo com o Palmeiras As perspectivas do lateral Baiano continuar no Palmeiras são boas. Hoje, o procurador do jogador, Roberto Tadeu, participou de uma reunião com o diretor de futebol, Mário Giannini, na qual, segundo informações do clube, as negociações avançaram embora não tenham sido concluídas. O encontro estava agendado desde a semana passada. Baiano, no entanto, não tinha conseguido falar com seu procurador até o final da tarde para confirmar a informação do progresso das negociações, mas estava otimista com a possibilidade de permanecer pelo menos por mais uma temporada. O jogador, que veio do Las Palmas, da Espanha, espera firmar um acordo para ficar por mais dois anos no clube e, neste período, disputar uma vaga na seleção brasileira que disputa as Eliminatórias da Copa de 2006. Outro atleta que está em contato com a diretoria para definição de seu futuro é o outro lateral, Daniel Martins. Enquanto isso, outros jogadores aguardam acertar a permanência no Parque Antártica, como o meia Elson e o lateral Lúcio, mais o zagueiro Daniel. Também começou a temporada de ofertas ao clube, uma delas é do meia Adrianinho, da Ponte Preta, embora existam possibilidades maiores do atleta se transferir para o Corinthians. Outra é do lateral paraguaio Arce, que não descarta uma volta ao time no qual atravessou a melhor fase da carreira, depois de um período no Gamba Osaka, do Japão.