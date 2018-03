Baiano reforça a defesa do Palmeiras O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira, a contratação por empréstimo do lateral-direito Baiano, de 25 anos. O jogador, que nos últimos três anos esteve no Las Palmas, da Segunda Divisão da Espanha, ficará no Parque Antártica até 31 de dezembro, mas o clube tem a prioridade para renovar o vínculo por mais uma temporada. Baiano era a quarta opção da diretoria, que tentou, sem sucesso, trazer Paulo Baier, do Criciúma, Russo, do Vasco, e Ânderson Lima, do Grêmio. ?Não trabalhamos apenas em uma frente. Há quatro dias iniciei contato com o Baiano e fechamos o acordo rapidamente. Procurei o presidente do Criciúma (Moacir Fernandes) tentando o Baier, mas até hoje não obtive resposta. O Palmeiras não poderia esperar?, disse o diretor de Futebol Mario Gianini. Baiano foi revelado pelo Santos e no Brasil também passou por Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. Estava no Las Palmas há três temporadas e ainda deveria cumprir mais dois anos de contrato com o clube espanhol, que está na Segunda Divisão. ?O jogador tinha um bom dinheiro para receber do Las Palmas, mas abriu mão da quantia em troca da sua liberação?, disse Roberto Tadeu Presto, empresário do lateral. Segundo Presto, o contrato será assinado nesta sexta-feira no Parque Antártica. ?Falta apenas a documentação chegar da Espanha, mas acredito que até esta sexta tudo estará regularizado. Logo terá condições de estrear.? O técnico Jair Picerni não demonstra tanto otimismo. ?Inicialmente, terá que se condicionar fisicamente, já que não disputa uma partida oficial há quase um mês. Acredito que este trabalho irá tomar pelo menos 15 dias.? Perguntado sobre a capacidade do jogador, Picerni desconversou. ?Olha, se foi para o exterior, é porque tem qualidade. Precisávamos agir rapidamente porque as inscrições para a Série B do Brasileiro e para a Copa Sul-Americana estão se encerrando.? O treinador acredita ter encontrado o substituto ideal para Alessandro, que semana passada abandonou o Palmeiras para defender o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. ?Para executar a função que eu preciso, trata-se de um bom nome. Tem experiência internacional e passagem pela seleção brasileira (disputou o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo). O time para enfrentar o Remo sábado em Belém não terá Marcinho, suspenso, Diego Souza e Vágner, que servem a seleção brasileira Sub-20, e Daniel, vetado com dores na coxa. Fábio Gomes está confirmado como volante e Leonardo será o zagueiro ao lado de Alceu. ?A ausência do Marcinho será muito sentida, mais até que a do Vágner. Ele pega demais, é o único jogador do elenco do Palmeiras com essa característica. O Adãozinho e o Fábio Gomes terão que se desdobrar para fazer esse trabalho?, afirmou o volante Magrão. ?Realmente é uma peça muito importante. Ninguém tem a mesma pegada. Vamos conversar muito na concentração para que a equipe não perca o poder de marcação. Tanto o Adão quanto o Fábio serão obrigados a abrir mão das tabelas e do jogo ofensivo em Belém?, disse o goleiro Marcos, que acredita que a equipe também sofrerá pelo fato do volante Correia atuar improvisado como lateral. ?Não está sendo fácil para ele se adaptar. De uma hora para outra, teve que aprender a apoiar e a voltar para recompor a defesa.? Nesta sexta, Fernando Gonçalves, um dos diretores de Futebol, anunciou seu afastamento do cargo por 15 dias alegando problemas particulares.