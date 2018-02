Baiano surpreende e acerta com o Boca Muito criticado pela torcida do Palmeiras, o lateral-direito Baiano trabalhou em silêncio e nesta segunda-feira foi apresentado em Buenos Aires como o mais novo reforço do Boca Juniors para a temporada 2005. A negociação se desenvolveu de forma sigilosa e surpreendeu torcedores e a imprensa argentina. Nos últimos dias, os dirigentes do Boca chegaram a dar algumas pistas sobre o novo contratado, dizendo se tratar de um lateral brasileiro que já havia passado pelo futebol europeu. A imprensa, no entanto, apostava em outros dois nomes: o lateral-direito Zé Maria (ex-Lusa) e o lateral-esquerdo Serginho (ex-São Paulo). Hoje, todos foram surpreendidos com a chegada de Baiano. Dermival Almeida de Lima, o Baiano, tem 26 anos e começou sua carreira no Santos. Jogou pela Matonense (SP) e pelo Vitória. Em 200, ele se transferiu para para o Las Palmas, da Espanha, onde ficou até 2002, quando acertou com o Palmeiras. No Palestra Itália, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B. Baiano - que foi apresentado oficialmente no início da tarde - é o terceiro reforço do Boca para a próxima temporada. Antes, o clube já havia acertado com o atacante Marcelo Delgado, que voltou do México e Rodrigo Palácio, que estava no Banfield.