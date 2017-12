Baiano tira "geladeira" das costas O atacante Fernando Baiano, herói do São Caetano na vitória de 2 a 1, desta quarta-feira à noite contra o Paraná Clube, reconheceu ao final do jogo que não teve uma boa atuação e que o gol da vitória, aos 43 minutos do segundo tempo, tirou um peso das costas. "Estou aliviado, pois estava em uma noite que tudo estava dando errado. Tirei uma ?geladeira? das costas. Perdi um gol feito e estava errando diversos passes. O time, no geral, não atuou bem, mas conquistamos os três pontos e seguimos na briga pelo título" , disse. No intervalo, quando entrou em campo no lugar do velocista Euller, Baiano foi questionado se a dupla de ataque com Fabrício Carvalho não era equivocada, já que os dois são centroavantes. "Falei que a dupla era boa e deu resultado. Eu e o Fabrício marcamos muitos gols e está aí, aquele que persevera: ?é caixa??, reforçou. "Estamos conquistando as vitórias e seguimos na briga pelo título. Até o final será assim. O nosso objetivo é chegar em primeiro e estamos trabalhando para isso. Pode ser no sufoco, como foi hoje, mas precisamos vencer sempre", finalizou Fernando Baiano. Para o meia Marcinho, as dificuldades já eram esperadas. ?Poderíamos ter feito mais gols no primeiro tempo, mas sabíamos dos problemas. O Paraná é um time que se defende bem e ter um forte contra-ataque.? O técnico Péricles Chamusca, também preferiu enaltecer o time visitante: "Como eles estão apertados pelo rebaixamento, viraram 11 guerreiros. Isso dificultou nosso trabalho, mas o importante é que vencemos". No sábado à tarde, o Azulão tentará usa oitava vitória consecutiva em casa diante do Cruzeiro. Do lado do Paraná, o técnico Paulo Campos não perdeu a chance de elogiar seus jogadores: "Eles merecem 100 milhões de dólares, porque lutaram do começo ao fim do jogo. Mas perdemos o jogo para um time de astros, com Marcinho, Fernando Baiano, Fabrício Carvalho... Nosso time não dormiu no final, somente tomamos um gol no final. Mas agora é levantar a cabeça e também acreditar que podemos vencer outros jogos, inclusive desta forma", finalizou.