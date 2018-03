Baiano volta ao País pensando na seleção O lateral-direito Dermival de Almeida Lima, o Baiano, de 25 anos, que ficará no Palmeiras até 31 de dezembro, será apresentado segunda-feira, mas ontem, enquanto assinava contrato, falou com o JT. Disse que a decisão de deixar o Las Palmas, da Espanha, e retornar ao Brasil foi tomada por causa da gravidez de sua mulher (seu filho deve nascer em um mês e meio) e pelo desejo de retornar à seleção. E garantiu que dentro de dez dias terá condições de estrear. Leia mais no Jornal da Tarde