Baianos buscam reabilitação na Série B Vitória e Bahia participam da abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, em busca da reabilitação. Enquanto o Vitória vai enfrentar o lanterna Gama, no Distrito Federal, o Bahia vai receber o Avaí, em Salvador. Em São Paulo, a Portuguesa também tenta se reabilitar diante do Vila Nova. Situação melhor vive o Vitória. Nono colocado, com 19 pontos, o time baiano perdeu em casa para o Guarani, por 2 a 1, na rodada passada e agora vai até Brasília encarar o lanterna Gama, que somou apenas 11 pontos e continua correndo atrás de reforços. O Bahia perdeu os últimos três jogos, para Criciúma, Marília e Caxias, o que colocou o time em 18.º colocado, com 15 pontos, na zona do rebaixamento. O tricolor baiano receberá o Avaí, que com a vitória de 3 a 2 sobre o Gama, no Distrito Federal, foi para o oitavo lugar, com 19 pontos. O time catarinense ainda não perdeu sob o comando do técnico Márcio Araújo, com um empate e duas vitórias. Confira os jogos da 14.ª rodada da primeira fase: Terça-feira (20h30) - Gama x Vitória; Bahia x Avaí; e Portuguesa x Vila Nova. Sexta-feira (20h30) - Criciúma x Santo André; Anapolina x Sport Recife; Náutico x Ituano; e Marília x Paulista. Sábado (16 horas) - Caxias x Ceará; Santa Cruz x CRB; e São Raimundo x Guarani. Domingo (16 horas) - União Barbarense x Grêmio.