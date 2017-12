Baianos dominam a Copa do Nordeste Os times baianos estão dominando a Copa do Nordeste, que chegou à sua metade neste fim de semana. Dos quatro primeiros colocados, três são do Estado: Vitória (líder), Bahia (terceiro colocado) e Fluminense (quarto). O ?intruso? CSA, de Alagoas, divide a liderança com o Vitória, com 18 pontos. No sábado, o CSA manteve a invencibilidade ao vencer o Sergipe por 3 a 2. Dos três gols do time alagoano, dois foram marcados por Cleiton e um por Cristiano, artilheiro do campeonato com dez gols. Fortaleza e Ceará fizeram um jogo com poucos lances de emoção, que terminou num justo 1 a 1, resultado ruim para os dois times, que estão cada vez mais distantes da zona de classificação. Neste domingo, o Vitória jogou mal, mas venceu o Confiança por 2 a 0 e voltou à primeira colocação. O colombiano Aristizábal marcou os gols, quase no final da partida. O rival Bahia, que será o adversário do Vitória na próxima rodada, retornou ao grupo dos classificáveis com a vitória sobre Botafogo-PB por 3 a 0, em Salvador - dois gols de Nonato e um de Daniel. O Fluminense está em ótima fase. Neste domingo, venceu de virada o ABC por 2 a 1 e subiu para a 4ª colocação, com 14 pontos. Hoje, estaria classificado para as semifinais. No clássico pernambucano, o Santa Cruz venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro e está na briga por uma das quatro vagas da próxima fase - chegou aos 12 pontos. O outro time pernambucano, o Náutico, perdeu do Treze por 1 a 0, gol de Rodrigo, e está em 9º lugar, com 10 pontos. O América-RN empatou com o CRB, em Alagoas, por 1 a 1 e agora é o oitavo, com 12 pontos - o CRB é o sexto, com 13. O Treze-PB continua na penúltima colocação, com quatro.