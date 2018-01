Baianos tropeçam na rodada da Série B A noite de sexta-feira foi ruim para os clubes baianos no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória perdeu para o Guarani por 2 a 1, com um gol sofrido aos 47 minutos do segundo tempo, enquanto que pelo mesmo placar o Bahia perdeu do Caxias, em Caxias do Sul (RS), com um gol de pênalti aos 50 minutos também da etapa final. A 13.ª rodada teve mais três jogos, com o Paulista vencendo em casa a Anapolina, por 1 a 0, o Vila Nova fez 2 a 0 no São Raimundo e o Gama, em casa, perdendo para o Avaí, por 3 a 2. Os baianos deram azar. Em Salvador (BA) os gols saíram no segundo tempo. O Guarani abriu o placar com Wágner, aos sete, mas Magnum empatou aos 38 minutos. O time da casa só não esperava sofrer o segundo gol, aos 47 minutos, com Catatau. Esta foi a segunda vitória consecutiva do time campineiro e sua primeira conquista fora de casa. Agora o time campineiro soma 19 pontos, ficando abaixo do Vitória, também com 19 pontos, pois tem pior saldo de gols (dois negativos contra dois positivos). No Estádio Centenário, o Caxias quebrou um jejum de quatro jogos sem marcar gols e de oito jogos sem vencer. E contou com um gol de pênalti aos 50 minutos, marcado por Roni, num lance muito contestado pelos baianos, que sofreram a terceira derrota consecutiva. O Bahia continua com 15 pontos e fica na zona do rebaixamento. O Caxias, com 12 pontos, deixou a última colocação, mas só subiu uma: é o 21.º colocado. Já no Distrito Federal, no Estádio Bezerrão, um gol de Samuel, aos 45 minutos do segundo tempo, deu a vitória do Avaí sobre o Gama, por 3 a 2. O visitante abriu com Fábio Oliveira, aos dois minutos. O time da casa virou com gols de Rogério Prateat, aos 24, contra, e Diogo Galvão, aos 33 minutos do segundo tempo, de pênalti. Mas o Avaí empatou com Fábio Oliveira, aos 36, de pênalti, e depois marcou outro gol no final. Esta foi a segunda vitória seguida do Avaí, agora, com 19 pontos. O Gama caiu para a lanterna, ficando com 11 pontos. Em Jundiaí, o Paulista sofreu, mas venceu a Anapolina por 1 a 0, com gol de André Leonel, aos 40 minutos do segundo tempo. O campeão da Copa do Brasil subiu provisoriamente cinco posições e é o 13.º colocado, com 17 pontos. O time goiano fica nos 15 pontos. No Estádio Serra Dourada, o Vila Nova venceu o São Raimundo, por 2 a 0, com gols de Wando e Laércio Júnior, de pênalti, um em cada tempo. Com 16 pontos, o Vila é momentaneamente o 14.º, enquanto o São Raimundo, com o mesmo número de pontos, é o 16.º colocado.