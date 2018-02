Baier exalta a superação do time no gramado encharcado Num jogo marcado pelo péssimo estado do gramado, o Palmeiras venceu. Por causa disso, os jogadores consideram como fator fundamental para conseguir o resultado positivo a superação. ?A maioria dos nossos jogadores são técnicos e tiveram muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Tocamos bem a bola, apesar do gramado pesado e conseguimos a vitória?, disse o ala Paulo Baier, logo após a partida. O jogador elogiou também o trabalho do técnico Caio Júnior, que manteve o mesmo time do primeiro jogo, contra o Paulista, na quarta-feira. ?É importante que o treinador mantenha o mesmo estilo nas partidas, pois cria o entrosamento. O Caio está sendo fundamental nesse bom começo do Palmeiras?, afirmou Paulo Baier. O Palmeiras volta a campo no dia 25, aniversário de São Paulo, contra o Santo André. O jogo será no Parque Antártica, às 17 horas. No próximo jogo, o Palmeiras deve ter duas novidades. Edmundo pode voltar, e o atacante Cristiano tem grandes chances de estrear.