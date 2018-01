Baixada terá "clássico de compadres" A rivalidade não terá vez hoje no clássico entre Santos e Portuguesa Santista, às 21h, no Estádio Ulrico Mursa. Antes, será uma confraternização para as duas equipes de Santos que atravessam momentos especiais no futebol. Não haverá cordão de isolamento nem divisão de torcidas, porque as duas parecem ser uma só, com uma sutil diferença: uns são torcedores do Santos e simpatizantes da Portuguesa e outros são torcedores da Portuguesa e simpatizantes do Santos. A cordialidade é tamanha que 14 das catracas instaladas nos portões do estádio da Santista foram emprestadas pelo Santos. Leia mais no Jornal da Tarde