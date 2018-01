Baixas na abertura da Série A2 A primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Segunda Divisão, será completada, neste domingo, com a realização de cinco jogos. Dois deles foram cancelados, porque Bragantino e Sãocarlense não conseguiram registrar seus jogadores até sexta-feira. Desta forma, os dois clubes de Sorocaba, Atlético e São Bento, não participam da rodada porque enfrentariam, justamente, os desorganizados. O Atlético iria enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista, enquanto o São Bento receberia, em Sorocaba, o Sãocarlense. A grande estrela da divisão, o veterano meia Palhinha, ex-São Paulo, não vai poder estrear pelo Comercial, de Ribeirão Preto. Seus documentos não foram liberados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma vez que seu último clube era o Itthirad, da Arábia Saudita. Sem ele, o Comercial tenta segurar o Bandeirante, em Birigui. A Francana, vice-campeã do ano passado, vai até Mirassol enfrentar o time local. Em Itápolis, o Oeste, campeão da Série A3, recebe o Olímpia. O Taquaritinga, vice-campeão da A3, vai até São José do Rio Preto enfrentar o Rio Preto. Rebaixado ano passado para a Série A2, a Matonense estréia em casa diante do Flamengo de Guarulhos. Os 16 participantes estão divididos em dois grupos regionalizados. Os times se enfrentam dentro do grupo em dois turnos, classificando-se apenas os dois primeiros colocados para as semifinais. Após o cruzamento, em dois jogos, os finalistas decidirão o título. O campeão subirá direto. O vice tentará subir pela repescagem. Confira os jogos de domingo, com início, às 17 horas: Mirassol x Francana, Bandeirante x Comercial, Oeste x Olímpia, Rio Preto x Taquaritinga e Matonense X Flamengo.