Baixas no domingo, Victor Ferraz, Copete e Renato treinam no Santos

Desfalques do Santos no jogo da noite do último domingo, contra o Santo André, na Vila Belmiro, o lateral-direito Victor Ferraz, o atacante Copete e o volante Renato treinaram na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em atividade junto com os jogadores considerados reservas da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura.

Entre eles, Ferraz realizou o seu primeiro treinamento com bola desde quando sofreu uma luxação no ombro direito no empate por 1 a 1 com o Ituano, no dia 28 de janeiro, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Já Copete se recuperou de dores musculares na coxa direita e Renato havia sido poupado por Jair Ventura do confronto no qual o time santista bateu o Santo André por 2 a 0, com gols de Gabriel e Eduardo Sasha, e foi aos 17 pontos na liderança disparada do Grupo D do Paulistão.

O atacante e o volante, por sinal, deverão ficar à disposição de Jair Ventura para a estreia na Copa Libertadores, quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Cuzco, no Peru, contra o Real Garcilaso, pelo Grupo 6 da competição. Ferraz ainda precisa readquirir a melhor condição física para poder atuar, depois de ter corrido no gramado do CT Rei Pelé e realizado um trabalho com bola separado do elenco na tarde desta segunda.

Enquanto o trio treinou junto com os reservas, os titulares que enfrentaram o Santo André realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube. O atacante Rodrigão, outro que não jogou no último domingo, acabou não trabalhando no gramado nesta segunda-feira por causa de uma amidalite.