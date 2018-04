O Corinthians é bicampeão paulista. Jogando no Allianz Parque, o alvinegro conseguiu reverter a vantagem construída pelo Palmeiras no jogo de ida ao fazer 1 a 0 no tempo normal e depois 4 a 3 na disputa das penalidades máximas. Clique no botão abaixo e tenha o wallpaper do Corinthians campeão do Paulistão em 2018.