Balada afasta Piá e Gilson Batata do União São João Os veteranos Piá e Gilson Batata foram desligados nesta quarta-feira do elenco do União São João, que se prepara para disputar o Campeonato Paulista da Série A-2. Eles foram considerados ?líderes? de uma festa realizada na madrugada anterior e que reuniu quase meio elenco do time profissional. Outro que foi dispensado foi o meia Múcio, que teria sido o mais embriagado. Outros nove jogadores participaram da festa de arromba no Jardim das Flores e também correm o risco de serem liberados: o lateral-direito Bidu, o atacante Wellington Silva, o lateral-direito Gustavo, o atacante Tiago Tremonte, o lateral-esquerdo Adriano Garça, o zagueiro Danilo, o meia Tiago Vieira, o meia Alfredo e o zagueiro Hélio Batista. Os dois últimos ainda estavam em testes no clube. Os jogadores foram denunciados pelo porteiro do clube. Vários deles moram nos alojamentos do Estádio Hermínio Ometto, onde chegaram alterados, por volta das 6 horas. Eles alugaram uma casa para a festa, que estaria recheada de bebidas alcoólicas e mulheres. Devido ao incidente, a comissão técnica cancelou o amistoso que a equipe faria nesta quarta-feira, às 15h30, contra o Ituano.