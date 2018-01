Balanço de 2006 do Corinthians explicita guerra com MSI A Media Sports Investments (MSI), parceira apresentada no final de 2004 como panacéia para resolver todos os problemas financeiros do Corinthians e capaz de levá-lo ao primeiro mundo do futebol virou a culpada pelos males do clube no ano passado. Pelo menos é o que a diretoria corintiana aponta em detalhes do balanço financeiro referente ao ano passado publicado nesta sexta-feira nos jornais. A MSI, ciente da acusação, deve se pronunciar oficialmente na próxima semana. Como era esperado, a queda de receitas proporcionada pelos pífios resultados do futebol em 2006, somada ao final dos aportes de recursos pela parceria, levou o clube a aumentar seu déficit em 43,5%, de R$ 16,9 milhões para R$ 24,3 milhões. Praticamente todas as linhas do balanço mostram a deterioração das contas do clube. No futebol, as receitas com os direitos de transmissão de TV caíram de R$ 23,1 milhões para R$ 22,3 milhões. O balanço não diz, porém, que o acordo com a televisão foi feito no começo de 2004, ou seja, anterior ao acordo com a empresa parceira. Já os recursos de patrocínio da MSI recuaram de R$ 32,2 milhões para R$ 9,8 milhões. A explicação para isso é o fato de que, no primeiro ano, a empresa injetou R$ 20 milhões no fechamento do contrato, algumas contratações e mais uma verba para ser usada no departamento amador. Veio ainda, como "presente", a contratação do atacante argentino Carlitos Tevez (cerca de R$ 22,5 milhões). A arrecadação com jogos caiu de R$ 11,2 milhões para R$ 9,2 milhões. É bom lembrar que em 2005 o time foi campeão brasileiro e, no ano seguinte, a equipe alvinegra ficou com apenas a nona posição na classificação. De positivo, o aumento na receita de publicidade e patrocínios, de R$ 10,5 milhões para R$ 19,5 milhões, devido aos novos contratos com Nike e Samsung. A receita operacional líquida do futebol ainda mostrou uma alta de 7,88%, para R$ 61,2 milhões, mas as despesas da atividade saltaram 13,26%, para R$ 76,2 milhões. O déficit do futebol no ano foi de R$ 17,79 milhões, maior que os R$ 15,75 milhões contabilizados um ano antes. Já o déficit do clube social cresceu de R$ 1 milhão para R$ 6,5 milhões, mas poderia ter sido maior, não fosse a decisão da diretoria do Corinthians de lançar R$ 17,9 milhões arrecadados com transferências de jogadores na conta dos esportes amadores, após a MSI cessar os repasses para área, que a diretoria corintiana diz fazerem parte do contrato de parceria. Porém, este repasse, que era de R$ 600 mil mensais, era válido apenas para o primeiro ano da parceria, de acordo com o contrato. Para fazer jus aos pagamentos futuros, o clube elevou seu passivo circulante (pagamentos que deve realizar no curto prazo), de R$ 5,7 milhões para R$ 15 milhões. O Corinthians diz que tem a receber da MSI R$ 14,8 milhões. A diretoria do clube também reconhece no balanço o processo movido pelo clube francês Lyon sobre a transferência do atacante Nilmar, que envolve valores de cerca de R$ 22 milhões não pagos e que está sendo discutido na Fifa. Segundo nota explicativa, os assessores jurídicos da entidade posicionaram que, caso o Corinthians perca a ação, o pagamento deverá ser feito pela MSI, devido ao contrato assinado em março de 2005, que estabelece a parceria como "principal pagadora". No campo "sobre o desempenho esportivo no ano passado no futebol", a diretoria cita uma "queda no rendimento da equipe", parte atribuído às convocações dos argentinos Tevez e Mascherano e o meio-campista Ricardinho para a Copa do Mundo da Alemanha. Sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado, o comentário é que "a equipe não teve chances de brigar pelo título, porém conseguiu um bom desempenho na parte final da competição". Na verdade, o time permaneceu a maior parte da competição na zona de rebaixamento, muitas das rodadas na última posição da tabela. As estatísticas demonstradas são de 69 jogos, com 44% de vitórias, 20% de empates e 36% de derrotas. Em 2005, quando venceu o Campeonato Brasileiro, foram 74 jogos, com 54% de vitórias e 23% de empates e 23% de derrotas. A média de público no Campeonato Paulista caiu de 19,7 mil em 2005 para 17,4 mil em 2006. No Brasileirão, a média recuou de 26,1 mil pessoas por jogo para 15,6 mil. Sobre o futuro, a diretoria diz no relatório que "com certeza temos boas perspectivas para o ano de 2007", mas a equipe não conseguiu se classificar em quatro melhores do Campeonato Paulista e ontem foi eliminada da Copa do Brasil em pleno Pacaembu, ao ser derrotada por 2 a 0 pelo Náutico, de Pernambuco. O Corinthians tinha a vantagem de poder empatar o jogo por 0 a 0 ou 1 a 1. Atualizado às 17h57 para acréscimo de informações