Balanços evidenciam crise no futebol O futebol brasileiro está à beira da falência. Balanços publicados por grande clubes mostram enormes déficits. As dívidas crescem ano a ano e as receitas continuam caindo. Não há um indicativo no mercado de que o futebol terá um bom fôlego na temporada de 2003. A venda de jogadores tipo exportação, fonte de divisas dos clubes, também sofreu uma queda violenta ano passado. E a situação não será revertida a curto prazo. Leia mais no Jornal da Tarde