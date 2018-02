Balboa salva o Real Madrid de vexame em Alicante

Um gol do meia Javier Balboa, aos 45 minutos do segundo tempo, salvou o Real Madrid de um vexame contra o Alicante, da terceira divisão espanhola, nesta quarta-feira, em jogo de ida pela quarta fase da Copa do Rei. O jogo acabou 1 a 1 - Borja, de pênalti, havia aberto o placar para o time da casa -, e o jogo de volta será no dia 2 de janeiro, em Madri. O técnico Bernd Schuster preferiu aproveitar a fraqueza do adversário e poupar os titulares para o clássico de domingo, contra o Barcelona. O goleiro polonês Dudek, por exemplo, fez sua estréia, e até o argentino Saviola, que pouco vem jogando, foi titular - e sentiu a falta de ritmo, perdendo boas chances de marcar. Balboa, que entrou na etapa final, acabou sendo o responsável pelo gol de empate. O Valencia também passou aperto contra um time da terceira divisão, o Real Unión, mas conseguiu a vitória por 2 a 1, com dois gols do sérvio Nikola Zigic - Goikoetxea havia aberto o placar para o time da casa. O Espanyol, atual campeão da Copa do Rei, empatou em casa com o La Coruña por 1 a 1 - Gonzalez abriu o placar para os visitantes, e Corominas empatou para o time de Barcelona aos 42 do segundo tempo.