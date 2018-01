Balbuena curte fase artilheira no Corinthians e Carille torce por renovação

Mais uma vez, Balbuena não se destacou apenas na defesa do Corinthians. O paraguaio fez um gol na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado, no Pacaembu, assim como aconteceu diante da Ferroviária, na rodada passada. São dez gols marcados com a camisa alvinegra. O paraguaio curte a fase artilheira, mas ressalta que sua principal obrigação é defender e é por isso que ele precisa ser cobrado.

“Sempre marcar um gol é especial, ainda mais em clássico. Isso dá confiança e um 'plus' no nosso trabalho. Tomara que possa aumentar e a gente ajudar mais o time. Nosso trabalho primordial é defender”, disse o zagueiro, que destacou também a qualidade do rival. “Foi um jogo bastante complicado, pois o São Paulo tem grande qualidade e isso aumenta a importância dessa vitória”, completou.

Já o técnico Fábio Carille demonstrou alegria pelo fato de sua jogada, a bola aérea, ter dado certo mais uma vez, mas destacou para a necessidade do Corinthians acertar logo a renovação de contrato de Balbuena, que tem vínculo com o clube até o fim do ano e já negocia a renovação desde o ano passado.

"Ele vem jogando muito bem desde o ano passado, fazendo uma dupla boa com o Pablo. Sei que ele tem contrato até o final do ano e a diretoria não me posicionou, mas também não gosto de me enfiar nisso. É uma questão muito pessoal. Está entrando uma nova diretoria semana que vem e, é claro, espero que o Balbuena continue com a gente. Ele é um dos pilares e cresceu demais. Em 2016, o time todo sofreu. Em 2017, ele se firmou e chegou a ser convocado para a seleção. Espero que chegue a um acordo para continuar com a gente", destacou o treinador.