Balbuena curte férias e espera por reforços em seu retorno ao Corinthians

O zagueiro Balbuena disse que espera ver reforços no Corinthians para a próxima temporada. O paraguaio acredita que o fato da equipe perder titulares e ter a Libertadores para disputar exige maior atenção para reforçar o elenco.

"Claro que quando sai um jogador temos que recompor. Temos desafios ano que vem, tem a Libertadores e acho que temos que contratar e ter opções durante o ano. Sabemos que a temporada é longa e, na minha opinião, temos que contratar. A diretoria está cuidando disso", disse o paraguaio.

O defensor espera que os novos companheiros de clubes cheguem tendo a consciência do que é jogar no Corinthians. "Acho que quem vier tem que ter compromisso, para jogar no Corinthians tem que ter 100% de dedicação, não pode faltar vontade e tem que dar sempre o máximo".

Sobre seu futuro, Balbuena reafirma que a ideia é renovar contrato com o Corinthians. Ele tem vínculo até o fim do ano que vem e a diretoria já lhe ofereceu uma oferta para renovar por mais quatro temporadas.

"Estou muito tranquilo. Quando tem a vontade das duas partes, facilita tudo. Agora é curtir as férias e meus agentes vão resolver a questão", disse.