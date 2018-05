Balbuena passa por exames para assinar com o Corinthians

O zagueiro Balbuena passa por exames médicos nesta segunda-feira e na sequência deve assinar contrato com o Corinthians por três temporadas. Após quase um mês de negociação, o clube pagará ao Libertad US$ 1,5 milhão (R$ 6,3 milhões) para ter 100% dos direitos econômicos do jogador.

O paraguaio será a décima contratação do Corinthians para a temporada. De acordo com o diretor adjunto de futebol Eduardo Ferreira, a chegada de Balbuena encerra o ciclo de contratações do Corinthians neste início de ano.

Os jogadores já contratados foram: Douglas, Moisés, Alan Mineiro, Marlone, Willians, Guilherme, André, Giovanni Augusto e Vilson. Seis titulares deixaram o clube.

Após dois de folga por causa do Carnaval, os jogadores voltam aos treinos nesta segunda-fera, às 16h. Na quinta-feira, o Corinthians recebe o Capivariano no Itaquerão.