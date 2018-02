Baldivieso vira dúvida na Bolívia A Bolívia pode ficar sem um de seus principais jogadores na partida contra o Brasil, domingo, em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa. O veterano meio-campista Julio Cesar Baldivieso sentiu uma contusão muscular na perna esquerda, durante o treino de quarta-feira, e passou a ser dúvida para o jogo. Apontado como ?líder natural da equipe? pelo técnico Ovidio Messa, Baldivieso começou de imediato o tratamento e, segundo os médicos da seleção boliviana, já apresentou melhora. Mas o próprio jogador, que está com 33 anos, adiantou que só jogará se estiver em totais condições. ?Não prejudicarei o grupo. Se for o caso, darei meu lugar para outro?, garantiu. Baldivieso é o único remanescente da seleção que classificou a Bolívia para a Copa de 94, nos Estados Unidos, e também do grupo que venceu o Brasil em 93, na primeira derrota brasileira na história das Eliminatórias. Apesar da dúvida sobre a participação de Baldivieso, a Bolívia já está treinando com o grupo completo, depois da chegada nesta quinta-feira dos jogadores que atuam fora do País. Sem chances de classificação para a Copa, a seleção boliviana espera presentear sua torcida no domingo com uma vitória sobre o Brasil. Depois, encerra sua participação nas Eliminatórias fora de casa, na próxima quarta, contra o Peru.